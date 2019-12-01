Querétaro prohíbe música que enaltezca la violencia y haga apología del delito

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- El gobierno del estado de Querétaro publicó un decreto en el cual prohíbe que en eventos públicos y plazas de la entidad se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, se haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen.

A través de un video en redes sociales, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri González apuntó que su administración defenderá “la paz y el bien común”.

He decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen”, recalcó el mandatario estatal.

Asimismo, durante su mensaje, el gobernador de extracción panista refirió que su estado “no es una isla” que no se encuentra exento a los problemas que lastiman al país, no obstante, refirió que “jamás se estará de brazos cruzados en la defensa de la vida y la familia”, por lo que subrayó que en la entidad se valora la decencia y se aprecia la vida.

Por otra parte, Kuri González reconoció que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero indicó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito.