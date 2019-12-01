Querétaro no albergará a ninguna Selección mundialista; mantienen puertas abiertas

Querétaro no albergará a ninguna Selección mundialista; mantienen puertas abiertas
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 20:29:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Qro., 14 de abril de 2026.- La titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, informó que hasta el momento ninguna Selección de las que participarán en el próximo Mundial de Fútbol ha elegido a la entidad como sede de entrenamiento, aunque se mantienen las puertas abiertas en caso de que alguna quiera mantener su base en el estado.

“No sé si de forma privada con alguna empresa o club tengan a una Selección, nosotros como autoridad estatal no tenemos ninguna Selección que haya elegido a Querétaro como sede para entrenar; pero nosotros estamos con las puertas abiertas por si algún país quiera hacer su sede aquí”, dijo.

Mencionó que aunque no se tiene algún equipo en Querétaro, se mantienen a la expectativa de que pudiera llegar alguno de último momento.

“Estamos con las puertas abiertas, por si algún país quiere hacer su sede aquí, por cualquier cambio imprevisto, estamos con toda la disposición y tenemos toda la infraestructura para darles un buen servicio”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre pierde la vida tras ataque con arma de fuego en Uruapan; Guardia Civil detiene a sospechoso
Guardia Civil asegura 5 maletas con 65 kilos de sustancias ilícitas en la Autopista de Occidente
Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7
Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo
Más información de la categoria
Fin de semana en Michoacán: 18 asesinatos; gobierno federal dice que solo fueron 7
Blindaje sobre ruedas: FGE Michoacán apuesta por fuerza táctica ante escenarios de alto riesgo
Del Parque Nacional a la Huatápera: estos son los atractivos que conectará el teleférico de Uruapan
SCJN invalida delito de “ciberasedio” en Puebla por ambigüedad y refuerza la libertad de expresión
Comentarios