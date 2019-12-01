Querétaro implementa plan para ordenar recolección de residuos en comercios

Querétaro, Qro., 20 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar que los negocios cumplan con los reglamentos de horarios y cuenten con licencias vigentes para la recolección de residuos, la Secretaría de Servicios Públicos anunció la puesta en marcha del plan de ordenamiento del comercio establecido, impulsado por la administración municipal, informó Andrea Cota Martínez, coordinadora de Evaluación y Análisis de la dependencia.

Explicó que la dependencia se encarga de validar los contratos que los comercios realizan con empresas particulares de recolección. “Revisamos que el prestador esté autorizado por el municipio y por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, que tenga capacidad para atender a los clientes, que sus unidades estén verificadas y que cumpla con los horarios establecidos en el contrato”, señaló.

Indicó que, cuando se detectan irregularidades como comercios que disponen residuos fuera de horario o incumplen lo pactado, los casos se canalizan al área de normatividad, donde pueden derivar en apercibimientos o sanciones, según la gravedad de la falta.

Precisó que en 2025 el municipio registró 78 empresas autorizadas para disponer residuos en el relleno sanitario de Mompaní, aunque el padrón estatal es más amplio. Además, se contabilizaron entre 3,500 y 4,000 contratos particulares de recolección.

Para este año, detalló, la cifra ronda entre 1,000 y 1,500 contratos ya registrados, mientras que las empresas tienen hasta el 30 de abril para renovar sus permisos y los comercios para regularizar sus licencias.

Agregó que todos los comercios deben contar con un contrato de recolección, ya sea con el municipio o con un particular. Aquellos que generan menos de 400 kilos de basura al mes pueden optar por el pago único anual, que permite al municipio recoger sus residuos en las rutas establecidas; sin embargo, la mayoría de los negocios supera esa cantidad, ya que en Querétaro cada persona genera en promedio un kilo de basura al día.

Subrayó que el beneficio para el municipio no es económico, sino ambiental y operativo: evitar que los residuos se dispongan de manera irregular y fomentar la conciencia en la ciudadanía sobre la correcta separación y manejo de la basura.