Querétaro con 147 viviendas dañadas y 7 municipios con afectaciones por las lluvias

Querétaro con 147 viviendas dañadas y 7 municipios con afectaciones por las lluvias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:19:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que siete municipios resultaron afectados por las lluvias, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades incomunicadas y varios deslaves en zonas serranas.

La Comisión Federal de Electricidad reportó más de 4 mil usuarios sin servicio eléctrico, con un avance superior al 97% en su restablecimiento. En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabaja en la atención de interrupciones carreteras que afectan cerca de 290 kilómetros.

En Jalpan de Serra se habilitó un albergue hospitalario del DIF Municipal y se distribuye agua potable mediante pipas. En Arroyo Seco se realizó la evacuación preventiva de familias en la comunidad de La Florida.

Las autoridades mantienen recorridos para evaluar daños, retirar material de arrastre y garantizar la seguridad de la población ante posibles deslaves adicionales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a cinco hombres por robo a transeúnte en Álvaro Obregón, Ciudad de México
Investigan homicidio del cantante argentino Fede Dorcaz en la Ciudad de México
Tres hombres vinculados a proceso por robo con violencia en panadería de Querétaro
Detienen a presunto responsable del feminicidio en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Se abre socavón en carretera de Coalcoman, Michoacán
Gobierno de México atiende a población tras afectaciones por lluvias
Aumenta a 31 cifra de muertos por lluvias y severas inundaciones en 4 estados
Comando armado balea y quema vehículos sobre carreteras que comunican a Pátzcuaro con Quiroga y Uruapan, Michoacán 
Comentarios