Querétaro con 147 viviendas dañadas y 7 municipios con afectaciones por las lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:19:30

Querétaro, Querétaro, 11 de octubre de 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que siete municipios resultaron afectados por las lluvias, con 147 viviendas dañadas, cinco comunidades incomunicadas y varios deslaves en zonas serranas.

La Comisión Federal de Electricidad reportó más de 4 mil usuarios sin servicio eléctrico, con un avance superior al 97% en su restablecimiento. En tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabaja en la atención de interrupciones carreteras que afectan cerca de 290 kilómetros.

En Jalpan de Serra se habilitó un albergue hospitalario del DIF Municipal y se distribuye agua potable mediante pipas. En Arroyo Seco se realizó la evacuación preventiva de familias en la comunidad de La Florida.

Las autoridades mantienen recorridos para evaluar daños, retirar material de arrastre y garantizar la seguridad de la población ante posibles deslaves adicionales.