QroBús registra aumento de 9.9% en usuarios durante febrero: INEGI

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 19:24:42

Querétaro, Qro., 20 de abril de 2026.- De acuerdo con los resultados de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Querétaro reportó un notable aumento anual del 9.9 por ciento en el número de pasajeros transportados durante febrero de 2026; este crecimiento supera significativamente el promedio nacional de 3.1 por ciento.

Durante este periodo, el sistema QroBús de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) movilizó 0.6 millones de usuarios, lo que representa un aumento en comparación con los 0.5 millones registrados en el mismo mes de 2025.

El sistema de transporte en Querétaro también mostró un crecimiento en la distancia recorrida, aumentando un 4.1 por ciento hasta alcanzar 0.2 millones de kilómetros durante febrero de 2026.

Si bien Querétaro y Puebla experimentaron aumentos de 9.9 y 13 por ciento, respectivamente, metrópolis como León y Guadalajara vieron caídas en el número de pasajeros, mientras que León, Guanajuato registró una disminución del 11.3 por ciento, mientras que Guadalajara, Jalisco experimentó una baja del 1.7 por ciento; además, Acapulco, Pachuca y Chihuahua también reportaron retrocesos de 12, 7.4 y 5.7 por ciento, respectivamente.

En términos absolutos, la Zona Metropolitana del Valle de México lideró en demanda, transportando 174.1 millones de pasajeros, lo que refleja un aumento anual del 5.1 por ciento; Guadalajara le siguió con 25.7 millones de usuarios, mientras que Monterrey ocupó el tercer lugar con 12.3 millones de pasajeros; sin embargo, estos sistemas de transporte urbano mostraron variaciones en sus tasas de crecimiento anual.

En general, febrero de 2026 vio el transporte de 238.5 millones de pasajeros en los sistemas urbanos de las principales ciudades del país.

A nivel nacional, los sistemas de transporte urbano recorrieron un total de 44.1 millones de kilómetros, lo que representa un aumento anual del 2.7 por ciento.

Este aumento refleja una tendencia de recuperación en la movilidad urbana, con varios sistemas de transporte urbano experimentando un crecimiento, aunque algunos todavía enfrentan caídas significativas.