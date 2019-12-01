Puebla impulsa arte y comunidad para una vida libre de violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:47:34

Puebla, Puebla, 22 de Noviembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de las Mujeres y su Voluntariado, llevó a cabo el evento “Libres en Movimiento: Edición Tejiendo arte, baile, cultura y tradición”.

La secretaria de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, destacó que esta iniciativa reafirma el compromiso del gobierno que encabeza Alejandro Armenta con la construcción de una vida libre de violencia, mediante actividades que impulsan el talento femenino, la independencia económica y la recuperación del espacio público a través del arte y la cultura.

Como parte de esta jornada, se realizó un donativo a favor del Sistema Estatal DIF, encabezado por Ceci Arellano, el cual contribuirá a fortalecer las acciones de asistencia social y apoyo integral dirigidas a mujeres, niñas, niños y familias poblanas.

El evento contó con la participación de artesanas y emprendedoras poblanas, entre ellas Talavera Salazar, Artesanías Diego, Mara Joyería de Talavera, Mezkali, LN Lupita, Alas para Renacer y Nice & Bell.

Asimismo, la asociación Hadas de la Libertad presentó artesanías elaboradas por mujeres privadas de la libertad, las cuales contribuyen a su proceso de reinserción social.

La jornada también contó con el respaldo de patrocinadores que se sumaron para fortalecer esta iniciativa, entre ellos Esencia y Raíz: Café y Restaurante, Comex, Roly, Ho, Harinera de Oriente, Acuario Michin Puebla y Universidad Mesoamericana.

Con actividades artísticas, espacios de reflexión, presentaciones y muestras de talento, Libres en Movimiento se consolidó como un punto de encuentro que celebra la fuerza de las mujeres y fomenta la creación de redes de apoyo.