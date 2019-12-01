Proyecta Diócesis de Querétaro nueva catedral 

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre del 2025.- El vocero de la Diócesis de Querétaro, José Martín Lara Becerril informó que se iniciará en los próximos meses la denominada “conquista espiritual” del terreno donde será edificada la nueva Catedral, ubicada en la zona de Centro Cívico, en la zona sur de la capital queretana, es decir, en esta etapa que antecede a la construcción como tal, consiste en preparar el espacio para comenzar las celebraciones religiosas.

“El primer paso que hay que dar en el tema de la Catedral, el primero ha sido el terreno y ahí está; el segundo es la conquista espiritual del terreno, y en qué consiste: que vamos a emparejar el terreno, lo vamos a disponer, vamos a poner un pequeño tejado para empezar a celebrar la misa en el lugar; esa es la conquista espiritual”, dijo.

Indicó que actualmente se gestionan los permisos ante las distintas dependencias municipales para poder iniciar los trabajos de adecuación del predio, con la expectativa de celebrar la primera misa en el lugar hacia el mes de diciembre.

“Yo espero que en un par de meses podamos ya celebrar ahí la primera misa en el terreno; posiblemente en diciembre, si todo depende de cómo avancemos en cuanto a los permisos y la nivelación del terreno”.

Explicó que el proyecto arquitectónico, ya se tiene un maqueta, ya que en años anteriores se había realizado un concurso para la nueva catedral, la cual tendrá un costo aproximado de 500 millones de pesos y contará con una capacidad hasta para cinco mil personas.

Subrayó que la participación de los feligreses será determinante para hacer realidad la obra, al tratarse de un esfuerzo colectivo de toda la comunidad católica queretana.