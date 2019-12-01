Protestan frente a la Embajada de Estados Unidos en México contra intervención militar en Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 20:17:27
Ciudad de México, 7 de marzo de 2026.- Decenas de manifestantes se concentraron este sábado frente a la sede de la Embajada de Estados Unidos en México para expresar su rechazo a la intervención militar estadounidense en territorio iraní, en el marco del octavo día consecutivo de bombardeos en ese país.

La movilización comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando los inconformes se dieron cita en la representación diplomática ubicada en la zona de Polanco, donde exigieron el cese de las ofensivas contra Irán y llamaron a privilegiar el diálogo para alcanzar la paz en Medio Oriente.

Durante la protesta, los asistentes realizaron diversas actividades, entre ellas rezos colectivos y consignas contra la guerra. Asimismo, algunos participantes encendieron bengalas que fueron iluminadas con pólvora, situación que generó la intervención inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Las autoridades acudieron al lugar para supervisar la situación y evitar riesgos entre los manifestantes y transeúntes en la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni lesionadas derivadas de estos hechos.

