Protesta por desapariciones marca previo al México vs Portugal en el Estadio Banorte

Protesta por desapariciones marca previo al México vs Portugal en el Estadio Banorte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 17:10:41
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Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- Integrantes del colectivo Mexicanos al grito de paz colocaron mantas en el camino al Estadio Banorte previo al partido entre México y Portugal.

En los mensajes, el colectivo lanzó consignas relacionadas con la violencia y las desapariciones en el país, entre ellas: “Los jóvenes deberíamos ser reclutados por la Selección, no por el narco”, “Se necesitan dos estadios aztecas para que quepan los desaparecidos” y “CR7 no vino a México porque sabe que aquí diario matan y desaparecen”, en alusión al futbolista Cristiano Ronaldo.

La acción se enmarca en una protesta que busca visibilizar la problemática de las desapariciones en México y denunciar la violencia que afecta a la juventud, aprovechando la alta visibilidad del encuentro internacional.

El partido se realiza por la reinauguración del Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte, programada para este día a las 19:00 horas, lo que ha incrementado la atención mediática y pública en torno al evento deportivo.

Este tipo de manifestaciones surge ante el incremento de casos de personas desaparecidas en el país, problemática que distintos colectivos han señalado de manera constante en espacios públicos y eventos de gran audiencia.

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