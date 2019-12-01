Protección Civil realiza labores preventivas para disminuir riesgo de inundaciones en Morelia

Protección Civil realiza labores preventivas para disminuir riesgo de inundaciones en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 22:30:28
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Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- Con el propósito de prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil llevó a cabo trabajos de limpieza y desazolve en las inmediaciones del Río Grande, a la altura del Libramiento y la avenida Michoacán, en la colonia Agustín Arriaga Rivera.

Como parte de las acciones, los elementos retiraron residuos acumulados y liberaron coladeras para mejorar el desalojo del agua pluvial, ya que este punto suele registrar encharcamientos cuando se presentan precipitaciones de fuerte intensidad.

La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para evitar arrojar basura en calles y alcantarillas, debido a que estos desechos obstruyen el sistema de drenaje y aumentan el riesgo de inundaciones.

Además, recomendó a los automovilistas extremar precauciones al conducir durante las lluvias y, de ser posible, optar por vías alternas para evitar zonas con acumulación de agua.

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