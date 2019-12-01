Protección Civil mantiene vigilancia por el ingreso del Frente Frío 33

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 09:30:30

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- Con el fin de proteger a la población, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantiene comunicación permanente con las unidades estatales ante la llegada del Frente Frío número 33 y su masa de aire polar.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema afectará principalmente al norte del país, en combinación con una circulación ciclónica en el noroeste y canales de baja presión en el centro y sur, lo que provocará descenso de temperaturas, rachas de viento intensas y un evento de surada en el Golfo de México.

Ante estas condiciones, autoridades federales, estatales y municipales mantienen activos los protocolos de prevención y atención, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.

La CNPC pidió a la ciudadanía reforzar medidas de autocuidado, como usar ropa abrigadora en capas, cubrir nariz y boca para prevenir enfermedades respiratorias y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los cambios bruscos de temperatura.

Además, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer en exteriores durante lluvias intensas y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la CNPC y la Conagua.