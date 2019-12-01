Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 22:08:41

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- Las condiciones meteorológicas adversas se intensificarán en distintas regiones del país durante las próximas horas, con lluvias de fuertes a intensas, rachas de viento, oleaje elevado y un marcado descenso de temperatura, debido al avance del frente frío número 8 y al desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene vigilancia permanente y coordinación con autoridades estatales y municipales para prevenir riesgos y proteger a la población, así como sus bienes y patrimonio.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves se esperan lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, noreste de Oaxaca, norte de Chiapas y sur de Tabasco; muy fuertes en el suroeste de Campeche, y fuertes en el sureste de Puebla, sur de Sinaloa, Nayarit y noroeste de Jalisco.

También se prevén chubascos en distintas zonas del centro, occidente y la península de Yucatán, mientras que la masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá temperaturas bajas en gran parte del territorio nacional.

El evento de Norte ocasionará rachas de viento de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec; de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas, y de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Baja California, Sonora y Chihuahua también se pronostican rachas de hasta 60 kilómetros por hora.

Para este jueves, la primera tormenta invernal generará lluvias intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, además de condiciones para la caída de nieve o aguanieve durante la noche en las zonas serranas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Aunque el frente frío número 8 se desplazará hacia el mar Caribe y dejará de afectar directamente al país, su masa de aire ártico continuará provocando ambiente frío en las regiones norte, noreste, oriente, centro y sureste. Asimismo, se mantendrán rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Protección Civil llamó a la población a reforzar las medidas preventivas ante las lluvias, por lo que recomendó mantener despejadas las coladeras y desagües, proteger documentos importantes en bolsas herméticas y evitar cruzar ríos, arroyos, vados o vialidades inundadas, tanto a pie como en vehículos.

Ante los fuertes vientos, pidió asegurar objetos que puedan desprenderse de azoteas y balcones, mantenerse alejados de árboles, muros y anuncios espectaculares, además de atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto y evitar ingresar al mar en playas con bandera roja.

Para hacer frente al frío, se aconseja utilizar ropa abrigadora en varias capas, cubrir el rostro y la cabeza al salir de espacios cálidos y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. En caso de utilizar calentadores o chimeneas, es necesario mantener una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

En cuanto a los traslados, las autoridades exhortaron a conducir con precaución ante el pavimento mojado, la presencia de niebla y la posible caída de aguanieve en zonas montañosas, reducir la velocidad y utilizar las luces del vehículo.

La CNPC pidió mantenerse informado a través de las cuentas oficiales @conagua_clima y @CNPC_MX, así como reportar cualquier situación de emergencia al número 911.