Protección Civil llama a protegerse de las lluvias y bajas temperaturas

Ciudad de México, 25 de enero de 2026.– Los tres órdenes de gobierno reforzaron los protocolos de atención y prevención ante las lluvias intensas, vientos fuertes y bajas temperaturas que afectarán a diversas regiones del país durante este domingo y el inicio de la próxima semana.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantiene un llamado a la población de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas para reforzar las medidas de autocuidado, ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con el pronóstico, este domingo se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, principalmente en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Asimismo, se desarrollará un evento de “Norte”, con vientos sostenidos de 40 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se extenderán durante la madrugada del lunes hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

La tercera tormenta invernal continuará su desplazamiento sobre el norte y noreste del país, aunque con un proceso de debilitamiento gradual. No obstante, persistirá el ambiente muy frío a gélido, con lluvias y chubascos, así como probabilidad de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Chihuahua y Durango, además de lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

La masa de aire ártico asociada al frente frío provocará un marcado descenso de temperaturas en el noreste, centro, oriente y sureste del país, así como un nuevo evento de “Norte” con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También se prevé caída de nieve o aguanieve en las cimas del Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Para el lunes 26 de enero, los modelos meteorológicos advierten lluvias intensas a torrenciales, con acumulados de 150 a 250 milímetros, principalmente en Tabasco y Chiapas. El evento de “Norte” se intensificará con rachas de 100 a 120 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec; de 80 a 100 km/h en el litoral de Veracruz; y de 60 a 80 km/h en costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades federales, estatales y municipales mantienen vigilancia permanente de los sistemas meteorológicos, así como de presas y ríos, con el objetivo de activar oportunamente los protocolos de emergencia para la protección de la población.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar transitar por zonas inundadas, no cruzar ríos, arroyos o vados, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y alejarse de playas y escolleras debido al fuerte oleaje.

Ante las bajas temperaturas, se recomienda abrigarse adecuadamente, utilizar ropa en capas, cubrir nariz y boca al salir y extremar precauciones con calefactores, estufas o anafres, manteniendo ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, especialmente en hogares con niñas, niños y personas adultas mayores.

Finalmente, la CNPC pidió a las familias contar con su Mochila de Emergencia, mantenerse informadas únicamente a través de fuentes oficiales y comunicarse al 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo.