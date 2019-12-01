Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 20:07:22

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2026.- La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada podría generar condiciones adversas en distintas regiones del país, por lo que autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a tomar medidas preventivas ante el descenso de temperaturas, lluvias intensas y posible caída de nieve o aguanieve.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno provocará ambientes fríos a gélidos durante las mañanas y noches en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de precipitaciones muy fuertes a intensas en estados del occidente, centro y sur de México.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó abrigarse con varias capas de ropa, proteger cabeza, manos, rostro y oídos, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También pidió mantener ventilados los hogares cuando se utilicen calentadores o chimeneas y apagarlos antes de dormir, a fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Asimismo, sugirió mantenerse hidratados, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y animales de compañía.

Para quienes deban trasladarse durante las lluvias, las autoridades aconsejaron revisar las condiciones meteorológicas antes de salir, conducir con luces encendidas, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos. También pidieron evitar cruzar calles inundadas, vados o corrientes de agua, así como buscar rutas alternas ante encharcamientos.

La CNPC llamó además a mantener despejadas las coladeras y desagües, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna y radio portátil, y mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a que las autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema invernal.

La información sobre este fenómeno podrá consultarse a través de los canales oficiales de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se actualizarán las condiciones meteorológicas y las recomendaciones para la población.