Protección Civil emite aviso preventivo por efectos de la tercera tormenta invernal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 07:45:08
Ciudad de México, 22 de enero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un aviso preventivo a la población ante los efectos que generará la Tercera Tormenta Invernal, en interacción con el Frente Frío número 30 y una masa de aire ártico, fenómenos que provocarán descenso marcado de temperaturas, heladas, lluvias y posibles nevadas desde este viernes y durante todo el fin de semana, principalmente en el norte, noreste y zonas altas del centro del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante la noche y madrugada se prevén lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del país, así como posible caída de granizo en regiones del centro y oriente. Además, existen condiciones para lluvia engelante y caída de aguanieve en zonas montañosas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar en el Eje Neovolcánico.

El ingreso del Frente Frío número 30 a la frontera norte ocasionará rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, especialmente en Coahuila, mientras que un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán lluvias en el sureste y la península de Yucatán.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante las mañanas y noches, con bancos de niebla en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México.

Ante este panorama, la CNPC reiteró el llamado a mantener medidas de autocuidado, como ventilar adecuadamente espacios donde se utilicen calentadores de gas o leña para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, proteger tuberías expuestas, asegurar techos y objetos sueltos, y vestir con varias capas de ropa.

También se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, extremar cuidados en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como conducir con precaución ante la posible presencia de niebla, pavimento mojado o hielo negro en carreteras.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir puntualmente las indicaciones de Protección Civil de su localidad.

