Protección Civil emite alerta por tormenta eléctrica en Morelia

Protección Civil emite alerta por tormenta eléctrica en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 19:44:31
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Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán emitió una alerta ante la tormenta eléctrica que se registra la tarde de este sábado en Morelia, por lo que llamó a la población a extremar precauciones para evitar incidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra reducir la velocidad al conducir y encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad, así como evitar cruzar calles inundadas, ríos o corrientes de agua debido al riesgo que representan.

La dependencia también exhortó a la ciudadanía a mantenerse alejada de árboles, postes y otras estructuras que pudieran colapsar por las condiciones meteorológicas. Asimismo, recomendó permanecer en un lugar seguro si no es necesario salir de casa.

Finalmente, las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre la evolución de las lluvias y, en caso de alguna emergencia, solicitar apoyo a las unidades que realizan recorridos de vigilancia o comunicarse al número de emergencias 911.

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