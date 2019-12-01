Protección Civil alerta por frío extremo, lluvias y nevadas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:39:02

Ciudad de México, 23 de enero de 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió un llamado a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante el marcado descenso de temperaturas y las condiciones invernales que se prevén desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este escenario será provocado por la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el Frente Frío número 31, una masa de aire ártico y un río atmosférico. La combinación de estos sistemas generará un temporal de frío intenso, lluvias, vientos fuertes y nevadas que avanzará del noroeste hacia el noreste y el centro del país.

Para este viernes, el SMN advirtió que en la región norte del territorio nacional la inestabilidad atmosférica podría favorecer la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, acompañados de lluvias fuertes.

El sábado 24 de enero se esperan las mayores afectaciones. En Durango se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, que podrían provocar encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos. Además, la masa de aire ártico ocasionará temperaturas extremas, con mínimas de entre -20 y -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua durante la madrugada del domingo.

Ese mismo día se prevén rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. En Coahuila, el riesgo carretero aumentará significativamente durante la noche del sábado debido a la posible presencia de lluvia engelante, un fenómeno que congela de manera inmediata la superficie del asfalto.

Asimismo, se esperan nevadas o caída de aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero, el sistema invernal se desplazará hacia el Golfo de México y el centro del país, generando un evento de “Norte” intenso, con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose hasta el Istmo de Tehuantepec. El oleaje podría alcanzar alturas de hasta cuatro metros.

Las lluvias torrenciales se concentrarán en Veracruz, particularmente en la región de Nautla, mientras que las condiciones de lluvia engelante se extenderán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Además, la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, con probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba.

Recomendaciones de Protección Civil

La CNPC exhortó a la población a seguir las siguientes medidas preventivas: