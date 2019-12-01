Protección Civil alerta por ambiente frío, vientos y lluvias en el norte del país

Ciudad de México, 10 de febrero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, emitió un llamado a la población para reforzar las medidas de autocuidado ante las condiciones meteorológicas adversas previstas para las próximas horas, principalmente en entidades del noroeste y norte del país.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la interacción de una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con el ingreso de humedad, provocará un descenso en las temperaturas, así como vientos intensos, lluvias y chubascos. En el estado de Chihuahua se prevén lluvias puntuales fuertes.

Además, durante la tarde-noche de este martes se espera la aproximación de un nuevo frente frío a Baja California, lo que podría generar rachas de viento de consideración tanto en esa entidad como en el Golfo de California.

Ante este escenario, la CNPC recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y consumir bebidas calientes. En zonas con viento fuerte, pidió asegurar objetos que puedan desprenderse, evitar refugiarse bajo árboles o estructuras inestables y conducir con precaución.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la CNPC y Conagua_clima, así como a seguir las indicaciones de Protección Civil local, con el fin de reducir riesgos y prevenir accidentes.