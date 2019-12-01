Protección Civil alerta ante la entrada del Frente Frío 32 a México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 10:11:39

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta por el ingreso del Frente Frío número 32 y su masa de aire polar.

Se prevé que este sistema ingrese por la frontera norte del país durante la tarde de hoy, extendiendo su influencia hacia el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Asimismo, se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas, principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

De manera simultánea, la masa de aire polar generará un evento de “Norte” de muy fuerte a intenso, con oleaje elevado en el litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán, el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Ante este escenario, la CNPC exhorta a la población a priorizar el autocuidado y la prevención, recomendando abrigarse adecuadamente, utilizar ropa gruesa, calzado cerrado, vestirse en capas y cubrir rostro y cabeza para evitar la exposición directa al aire frío y prevenir enfermedades respiratorias.

Asimismo, se pide a las familias extremar precauciones en el hogar al utilizar sistemas de calefacción, chimeneas o anafres, asegurando una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

De igual forma, se recomienda a quienes habitan en zonas costeras o transitan por carreteras, mantener especial atención ante la posible presencia de bancos de niebla, pavimento mojado y oleaje elevado, así como respetar las indicaciones de cierre de puertos y playas emitidas por las autoridades.

La CNPC reiteró la importancia de mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la propia Coordinación y de la Conagua, y evitar la difusión de rumores.