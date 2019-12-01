Protección Civil advierte sobre lluvias severas y drástico descenso térmico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 09:53:34

Ciudad de México, 4 de octubre de 2026.- Ante los pronósticos meteorológicos adversos, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lanzó un llamado urgente a la población para fortalecer las medidas de prevención. Las autoridades solicitan a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales para enfrentar las precipitaciones intensas y la baja de temperaturas que afectarán diversas regiones de la República.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la presencia del frente número 1, el cual permanecerá estacionario frente al litoral de Tamaulipas, interactuará con otros sistemas para provocar tormentas de gran intensidad con actividad eléctrica. Los estados bajo pronóstico de lluvias intensas son Chiapas, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Asimismo, se registrarán precipitaciones muy fuertes en Campeche y Coahuila, mientras que en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán se esperan lluvias fuertes. Por otro lado, la circulación del sistema Rachel impactará Baja California Sur con lluvias muy fuertes y generará oleaje elevado en el litoral occidental del país. En el noroeste, occidente y sur de México también se prevén chubascos y tormentas eléctricas.

Aunado a las lluvias, se proyecta que hacia el cierre de la jornada se registre una notable disminución en los termómetros, afectando principalmente a las entidades del noreste, así como a las regiones de la Mesa Central y la Mesa del Norte.

Frente a este panorama, la CNPC, en conjunto con autoridades municipales y estatales, mantiene un operativo preventivo a nivel nacional. Estas tareas incluyen inspecciones continuas para detectar zonas de riesgo, la comunicación directa de protocolos preventivos con habitantes de áreas vulnerables y la revisión de los albergues temporales, los cuales están listos para recibir a la población que lo requiera.

Las autoridades de protección civil emitieron una serie de directrices críticas para salvaguardar la vida durante estos eventos climáticos:

Evitar corrientes de agua: Se prohíbe terminantemente intentar cruzar arroyos, ríos, vados o calles inundadas, advirtiendo que la fuerza del agua es capaz de arrastrar personas y vehículos pesados.

Evacuación preventiva: Quienes habitan en sitios propensos a deslaves o inundaciones deben trasladarse de forma anticipada a un lugar seguro o a los refugios habilitados.

Protección del hogar y documentos: Se recomienda fijar los objetos externos que el viento pueda derribar y resguardar la documentación oficial dentro de bolsas de plástico herméticas.

Seguridad ante tormentas eléctricas (en exteriores): Si la tormenta ocurre estando a la intemperie, es vital buscar inmediatamente el resguardo de una construcción sólida y mantenerse alejado de postes de luz, árboles de gran altura y cualquier barda o estructura metálica.

Seguridad ante tormentas eléctricas (en interiores): Dentro de casa, se deben desconectar los equipos electrónicos y electrodomésticos, alejarse de ventanas y puertas, y evitar el uso de teléfonos de línea fija.

Para reportar cualquier situación de riesgo o contingencia, las autoridades recuerdan a la población que el número de emergencias 911 se encuentra disponible.