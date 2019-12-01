Pronostican tormentas eléctricas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 07:29:55

Ciudad de México, a 8 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país en interacción con la onda tropical número 16 generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit.

Además se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana y con posible caída de granizo en el noreste, oriente y centro.

Por otra parte, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano.

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado con ambiente cálido a lo largo del día con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes.