Pronostican lluvias y temperaturas bajo cero en varios estados

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan lluvias en zonas del occidente, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.
Por su parte, el frente frío número 4 sobre el norte y noreste de México generará rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias e intervalos de chubascos.
Pronóstico de lluvias para hoy 3 de noviembre de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy:
- De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.