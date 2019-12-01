Pronostican lluvias y temperaturas bajo cero en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 07:33:26

Ciudad de México, a 3 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se esperan lluvias en zonas del occidente, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Por su parte, el frente frío número 4 sobre el norte y noreste de México generará rachas de viento de 30 a 50 km/h, lluvias e intervalos de chubascos.

Pronóstico de lluvias para hoy 3 de noviembre de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: