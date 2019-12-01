Pronostican lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país

Pronostican lluvias y bajas temperaturas en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 07:29:20
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Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en el norte, centro y sur de Sonora, así como en el norte de Coahuila.

Además, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur de Baja California Sur, el norte y centro de Sinaloa y el oeste de Chihuahua.

Por otra parte, el organismo indicó que el frente frió 4 generará temperaturas mínimas de entre −5 y 0 grados en Chihuahua y Durango.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar encharcamientos e inundaciones. Asimismo, las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

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