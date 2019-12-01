Pronostican lluvias puntuales y muy fuertes en gran parte del territorio

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 45 ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán.
Al mismo tiempo, un canal de baja presión originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato y Estado de México; y puntuales fuertes en Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
Además, se pronostican intervalos de chubascos en Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.
Pronóstico de lluvias para el lunes 20 de abril de 2026:
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Morelos (sur), Ciudad de México (oeste), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Chiapas (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Sinaloa (centro y sur), Durango (noroeste), Nayarit (norte), Guerrero (noroeste) y Chiapas (sur).
- De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca, Campeche (norte), Yucatán (sur) y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato (sur), Querátaro (norte), Hidalgo (norte), Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.