Pronostican lluvias puntuales y muy fuertes en gran parte del territorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 07:28:28

Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 45 ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Yucatán.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Guanajuato y Estado de México; y puntuales fuertes en Jalisco, Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Querétaro. Todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Además, se pronostican intervalos de chubascos en Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Pronóstico de lluvias para el lunes 20 de abril de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste).

Michoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Morelos (sur), Ciudad de México (oeste), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Chiapas (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Morelos (sur), Ciudad de México (oeste), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Chiapas (norte y sur), Veracruz (centro y sur) y Tabasco (oeste y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: