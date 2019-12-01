Pronostican lluvias puntuales e intensas en el sur de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 07:14:41

Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que circulaciones ciclónicas y la onda tropical número 17 ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio, además de lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

Además, la onda tropical 18 ingresará al país por la península de Yucatán y propiciará lluvias fuertes.

Por otra parte, un anticiclón mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana, persistiendo la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

Mientras tanto se espera ambiente de templado a cálido y cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en la CDMX y Edomex.