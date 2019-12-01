Pronostican lluvias muy fuertes en al menos 4 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 09:00:59

Ciudad de México, a 13 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Al mismo tiempo, la masa de aire polar asociada al frente frío modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Pronóstico de lluvias para el viernes 13 de marzo de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Tabasco.

: Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste).

: Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa).

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: