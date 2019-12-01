Pronostican lluvias intensas y muy fuertes en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:07:49

Ciudad de México, a 18 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Además, otro canal de baja presión generará lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur).

Pronóstico de lluvias para este 18 de agosto:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (sur).

: Chiapas (sur). Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

: Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

Superiores a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). De 40 a 45 °C : Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).

: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste). De 35 a 40 °C : Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. De 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: