Pronostican lluvias intensas y muy fuertes en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:07:49
Ciudad de México, a 18 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central originará  chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Además, otro canal de baja presión generará  lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Chiapas (sur).

Pronóstico de lluvias para este 18 de agosto:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur).
  • Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
  • De 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este) y Tamaulipas (oeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Zacatecas, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes:

  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
