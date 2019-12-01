Pronostican lluvias intensas en gran parte del país y posible formación de ciclón frente a Jalisco

Ciudad de México, a 18 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que se mantendrá el temporal de lluvias en gran parte del país, debido a la combinación del monzón mexicano, circulaciones ciclónicas y canales de baja presión.
Según el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más intensas se esperan en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit, mientras que en gran parte del territorio nacional se pronostican chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.
“La onda tropical número 19 y una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico podrían dar origen a un ciclón tropical al sur de Jalisco y Colima”, informó el SMN.
Pronóstico de lluvias para hoy 18 de julio:
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (suroeste), Sinaloa (norte y sur), Durango (sur) y Nayarit (norte).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (sureste), Jalisco (oeste y sureste) y Michoacán (oeste).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (suroeste), Colima, Estado de México (centro y oeste), Guerrero (costa), Oaxaca (noreste) y Veracruz (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Tlaxcala y Morelos.
Pronóstico de temperaturas máximas:
Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Durango (oeste y noreste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.