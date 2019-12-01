-->

Pronostican lluvias fuertes en gran parte del territorio mexicano

Pronostican lluvias fuertes en gran parte del territorio mexicano
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:21:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que las bandas nubosas del huracán ‘Priscilla’ mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.  

Por otra parte, una zona de baja presión cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas mantendrá un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Mientras tanto, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y Michoacán.

Pronóstico de lluvias para el 7 de octubre de 2025:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit y Oaxaca.
  • De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Doble homicidio en Pátzcuaro, Michoacán: hallan a dos hombres acribillados en camino de terracería 
Persecución y enfrentamiento armado en Apatzingán, Michoacán, deja dos muertos y armas aseguradas
Dos lesionados en accidente en Lomas de Casa Blanca, en Querétaro capital
Fallece en un hospital el hombre que fue baleado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega acarreo en su Informe de Gobierno; afirma esos tiempos se acabaron
Suspende Baja California Sur clases por paso del huracán “Priscilla”
Entre acusaciones de genocidio y extremismo se cumplen 2 años del conflicto Israel-Gaza
México Sub-20 va por el pase a Cuartos de Final ante Chile: todas las miradas puestas en la joya Gilberto Mora
Comentarios