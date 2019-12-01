Pronostican lluvias fuertes en gran parte del territorio mexicano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:21:05

Ciudad de México, a 7 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que las bandas nubosas del huracán ‘Priscilla’ mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Por otra parte, una zona de baja presión cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas mantendrá un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Mientras tanto, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y Michoacán.

Pronóstico de lluvias para el 7 de octubre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).

: Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

: Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.

: Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.

: Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Sonora.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: