Pronostican lluvias fuertes en gran parte del país con posible caída de granizo en el norte

Pronostican lluvias fuertes en gran parte del país con posible caída de granizo en el norte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 07:15:09
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Ciudad de México, a 30 de junio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que una circulación ciclónica originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del norte y occidente del territorio.

No obstante, se espera que se mantenga el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.

Mientras tanto, en el Valle de México se espera ambiente cálido con cielo nublado y lluvias puntuales fuertes.

A continuación, el pronóstico de lluvias por regiones:

•Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa y Jalisco.

•Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

•Intervalos de chubascos: Nuevo León, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

•Lluvias aisladas: Sonora

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