Pronostican lluvias fuertes en gran parte del país con posible caída de granizo en el norte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Junio de 2026 a las 07:15:09

Ciudad de México, a 30 de junio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que una circulación ciclónica originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del norte y occidente del territorio.

No obstante, se espera que se mantenga el ambiente muy caluroso en el noroeste y norte de México.

Mientras tanto, en el Valle de México se espera ambiente cálido con cielo nublado y lluvias puntuales fuertes.

A continuación, el pronóstico de lluvias por regiones:

•Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa y Jalisco.

•Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Coahuila, Tamaulipas, San Luis

Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

•Intervalos de chubascos: Nuevo León, Morelos, Tlaxcala y Oaxaca.

•Lluvias aisladas: Sonora