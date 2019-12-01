Pronostican lluvias fuertes en gran parte del noreste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 07:28:55

Ciudad de México, a 5 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una línea seca sobre el noreste del país ocasionará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas, posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en dicha región, con probabilidad de torbellinos en el norte de Coahuila y Nuevo León.

De igual forma, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Península de Yucatán, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento.

Pronóstico de lluvias para el 5 de marzo de 2026:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas.

Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco.

Michoacán, Morelos, Ciudad de México, Veracruz y Tabasco. Sisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas y Yucatán. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este jueves: