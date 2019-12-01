Pronostican lluvias fuertes en el sureste y oriente del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 07:44:19

Ciudad de México, a 6 de abril 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 43 sobre el Golfo de México propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Igualmente ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Campeche; y fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el occidente, sur y sureste de México, continuando con la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro) e iniciará una onda de calor en Sinaloa (sur), Nayarit (norte) y Morelos (sur).

Pronóstico de lluvias para el 6 de abril de 2026:

Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y noroeste).

Veracruz (sur), Oaxaca (norte y noreste), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y noroeste). Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla y Campeche.

Puebla y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero. Aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C: Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste). De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: