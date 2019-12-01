Pronostican lluvias fuertes en el sur del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2025 a las 07:14:48
Ciudad de México, a 17 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a las costas del Pacífico Sur mexicano generará lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje elevado en la costa de Oaxaca.

Por otra parte, el frente frío 7 se extenderá sobre la frontera norte del país y originará descenso de temperatura, rachas fuertes de viento, lluvias y chubascos en dicha región.

Pronóstico de lluvias para este 17 de octubre de 2025:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (costa y este), Oaxaca (oeste y costa) y Quintana Roo (este).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Morelos (norte), Puebla (regiones Mixteca y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste y sur), Campeche (suroeste) y Yucatán (este).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango (centro, oeste y sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (costa y sur), Colima, Zacatecas (oeste), Ciudad de México y Tlaxcala (sur).
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro e Hidalgo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:                                         

  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Oaxaca y Campeche.
  • De 30 a 35 °C: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
