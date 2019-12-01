Pronostican lluvias fuertes en 17 estados y entrada de frente frío en el noroeste

Ciudad de México, a 15 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 7 generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua.
De igual forma, se prevé que canales de baja presión sobre el interior del país ocasionen chubascos en dicha región.
A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio originará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima.
Pronóstico de lluvias para el miércoles 15 de octubre:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro, oeste y sur) y Oaxaca (sureste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Chihuahua (noreste y suroeste), Sinaloa, Nayarit (noroeste), Oaxaca (sur y este) y Campeche (norte y este).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.