Pronostican lluvias fuertes en 17 estados y entrada de frente frío en el noroeste

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 07:15:55

Ciudad de México, a 15 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 7 generará lluvias fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en zonas de Chihuahua.

De igual forma, se prevé que canales de baja presión sobre el interior del país ocasionen chubascos en dicha región.

A su vez, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio originará lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Colima.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 15 de octubre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Chiapas (centro, oeste y sur) y Oaxaca (sureste).

: Chiapas (centro, oeste y sur) y Oaxaca (sureste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

: Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche.

: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Puebla, Veracruz y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos. Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: