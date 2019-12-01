Pronostican lluvias en todo el país; “Polo” ingresará a Sonora

Pronostican lluvias en todo el país; “Polo” ingresará a Sonora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 07:44:32
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Ciudad de México, a 29 de septiembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan lluvias de diversas intensidades en todo el país; además, mencionó que el huracán ‘Polo’ entrará a Sonora.

En ese sentido, se prevén lluvias puntuales torrenciales en zonas de Sonora, puntuales intensas en zonas de Sinaloa, puntuales muy fuertes en zonas de Baja California Sur, Chihuahua y Nayarit, y puntuales fuertes en zonas de Baja California y Durango.

Además, la tormenta tropical “Rachel” se ubicará frente a costas de Michoacán y su circulación generará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Michoacán, puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, y puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Colima, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados.

Igualmente, canales de baja presión en el interior del territorio mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche y Yucatán; puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Estado de México y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Tabasco.

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