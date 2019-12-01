Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 07:58:31

Ciudad de México, a 23 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 8 provocará este lunes 23 de noviembre lluvias de 75 a 150 milímetros en el sureste de Tamaulipas y norte y centro de Veracruz.

Además, se prevén acumulados de 50 a 75 milímetros en zonas de San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

También se pronostican lluvias de 25 a 50 milímetros en zonas de Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Por otra parte, en las de Chihuahua y Durango se registrarán mínimas de −10 a −5 °C; las de Baja California, de −5 a 0 °C.

Mientras que en CDMX se prevén mínimas de 11 a 13 °C y máximas de 22 a 24 °C, con lluvias aisladas.