Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 08:03:14

Ciudad de México, a 20 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 6 se extenderá como estacionario sobre el oriente del golfo de México por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz e intervalos de chubascos en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por otra parte, el frente frío número 8 sobre el noroeste generará vientos fuertes en dicha región.

Igualmente, canales de baja presión ocasionarán intervalos de chubascos en estados del noreste, oriente, occidente, sur y centro de la República Mexicana, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

En el Valle de México, por la tarde se espera cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la CDMX.