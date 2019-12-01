Pronostican fuertes lluvias en gran parte del país

Pronostican fuertes lluvias en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:35:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical “Mario” ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Por su parte, el monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y puntuales fuertes en Sonora.

Mientras tanto, el ingreso de aire húmedo del golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Veracruz; y puntuales fuertes en Tamaulipas.

Además, la onda tropical 32 sobre el occidente del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Pronóstico de lluvias para el 16 de septiembre:          

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (centro y sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (norte y este).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas (suroeste), San Luis Potosí (este), Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Morelos, y Quintana Roo.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso mujer por presuntamente ultimar a su bebé de un año, en Nuevo León
Fiscalía confirma identificación de 13 víctimas en Hacienda de Guadalupe
Se registra riña entre comerciantes y personal de gobierno en el zócalo de la CDMX; el saldo de esta fue de 8 personas lesionadas
Inicia la FGE Jornada de concientización sobre abuso sexual y maltrato infantil: "Te veo, te creo y te cuido”
Más información de la categoria
Más de 280 mil personas acudieron al Zócalo por primer Grito de Independencia de Sheinbaum
Israel comienza operaciones terrestres en la capital de Gaza
Se convierte Claudia Sheinbaum en la primera mujer presidenta en encabezar ceremonia del Grito de la Independencia
De enero a agosto, 38 multihomicidios en Michoacán dejan 154 víctimas; 17 militares entre ellas
Comentarios