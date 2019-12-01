Pronostican fuertes lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 07:35:18

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que la tormenta tropical “Mario” ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Por su parte, el monzón mexicano generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango y Chihuahua; y puntuales fuertes en Sonora.

Mientras tanto, el ingreso de aire húmedo del golfo de México e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Tabasco y Veracruz; y puntuales fuertes en Tamaulipas.

Además, la onda tropical 32 sobre el occidente del país ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.

Pronóstico de lluvias para el 16 de septiembre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Tabasco (centro y sur), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (norte y este).

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: