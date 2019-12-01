Pronostican frío intenso en varias entidades del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 07:28:21
Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 21 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México y noreste del país, con probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas.

Además, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche en el norte, noreste y centro de México, con heladas al amanecer en zonas altas.

Por otra parte, un canal de baja presión en el oriente y sureste del territorio nacional, la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generarán lluvias y chubascos en las regiones del norte, noreste, occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 16 de diciembre de 2025:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Alta, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones Nautla, Capital, Las Montañas y Papaloapan) y Campeche.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:      

  • De 35 a 40 °C: Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
  • De 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.
