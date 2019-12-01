Pronostican clima lluvioso en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 07:30:03

Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que la tormenta tropical ‘Vance’ se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco y su circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes en dichos estados, así como puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Nayarit; además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades.

De igual forma, canales de baja presión originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Así como chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el Valle de México se espera ambiente templado a cálido por la tarde, con intervalos de chubascos en la CDMX y Edomex.