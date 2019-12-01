Pronostican bajas temperaturas, fuertes lluvias y posible caída de granizo en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 07:57:53

Ciudad de México, a 21 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se mantendrán las bajas temperaturas y las lluvias, además de la aproximación de un nuevo frente frío al país.

Al mismo tiempo, una vaguada en niveles altos de la atmósfera originará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, occidente y sur del territorio mexicano; con posible caída de granizo en estados del centro y oriente de la República Mexicana, incluido el valle de México.

A su vez, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones; así como lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Igualmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.