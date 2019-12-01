Pronostican bajas temperaturas en el norte del país y ambiente caluroso en gran parte del territorio

Pronostican bajas temperaturas en el norte del país y ambiente caluroso en gran parte del territorio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 07:15:29
Ciudad de México, a 18 de febrero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 35 se extenderá sobre el norte del país, mientras que un nuevo frente frío ingresará al noroeste de la República Mexicana.

Ambos sistemas generarán  vientos fuertes a muy fuertes y descenso de temperatura en las regiones antes mencionadas; así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California.

Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, favorecerá ambiente cálido a caluroso y baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para el 18 de febrero de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora y Campeche.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy :

  • De 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).
  • De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz (Sur), Puebla (suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • De 30 a 35 °C: Chihuahua (sur) y Estado de México (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Puebla y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Oaxaca.
