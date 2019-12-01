Promueve ST la convivencia e integración con el torneo El Trabajo Nos Une 2026

Promueve ST la convivencia e integración con el torneo El Trabajo Nos Une 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:33:59
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Querétaro, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- La Secretaría del Trabajo (ST) invita al primer Torneo de Fútbol Regional “El Trabajo Nos Une”, el cual contempla la participación de 80 equipos en ramas femenil y varonil en el estado de Querétaro.

Donde además se promueve la inclusión de personas con discapacidad como parte de los equipos, fortaleciendo un espacio accesible para todas y todos; mediante partidos se llevarán a cabo durante el mes de abril y culminarán el 3 de mayo con la gran final en el Estadio Corregidora.

Este torneo, que se realiza en el marco de las actividades para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, busca fortalecer la convivencia y la integración, promoviendo el deporte como una herramienta para construir comunidad dentro y fuera de la cancha.

Su convocatoria ya se encuentra abierta y publicada en las redes sociales de la dependencia estatal, con inscripciones disponibles hasta el 7 de abril.

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