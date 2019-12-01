Promueve Nuevo León la innovación, la inteligencia artificial y los negocios con festival incMTY 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 19:48:46

Monterrey, Nuevo León.- 12 de diciembre de 2025.- Cuatro días de impulso a la innovación, tecnología y negocios vivirá Nuevo León con la edición 2026 de incMTY, que se llevará a cabo del 17 al 20 de marzo.

El festival de emprendimiento y creación de valor más importantes del país, reunirá a emprendedores, corporativos, universidades, inversionistas y especialistas en tendencias globales, con especial énfasis en inteligencia artificial, innovación aplicada y vinculación estratégica para nuevos negocios.

Este año, incMTY se desarrollará bajo cinco pilares fundamentales:

Contenido – Innovation Leadership Summit: conferencias magistrales, paneles y conversaciones con líderes globales que marcan la pauta en tecnología, economía digital y transformación empresarial. Future Now: espacio dedicado a las tecnologías emergentes, especialmente aplicaciones de inteligencia artificial, automatización y modelos de negocio del futuro. Founders & Investors: sesiones diseñadas para conectar a startups con fondos de inversión, ángeles inversionistas y plataformas de financiamiento. Networking & Connect: encuentros de vinculación que fomentan alianzas estratégicas, desarrollo de proyectos y expansión de ecosistemas emprendedores. incMTY Awards: reconocimientos que celebran lo mejor del emprendimiento y la innovación, con categorías para inversionistas, innovación de capital, mujeres líderes, proyectos de alto impacto e inversionistas emergentes.

La secretaria de Economía, Betsabé Rocha, destacó que incMTY permite conectar con todo el ecosistema de emprendimientos.

"El gran valor que tenemos es que aquí está la demanda, aquí están las empresas más fuertes del país y del mundo, aquí está el talento y aquí está el dinero", dijo.

"Nuestro reto ya no es buscar clientes en otros lugares, sino conectar con quienes están justo al lado, integrar el ecosistema y abrir oportunidades reales para que cada emprendedor pueda crecer", mencionó.

El festival se realizará en un modelo universitario colaborativo, contando con dos sedes principales: el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, instituciones que fortalecerán la participación estudiantil, el talento científico y la colaboración académica, indicó Thomas Hogg, CEO de incMTY.

"Esta es una muestra más del esfuerzo del TEC y de la UANL para ser agente de cambio transformador, que lo que buscamos es impactar", señaló.

Ulrick Noel, director general del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL) del Tecnológico de Monterrey, adelantó que las tendencias para este festival será la tecnología de inteligencia artificial.

“Yo creo que lo que más va a obtener de incMTY, al final, son estas tres cosas: Inspirarse, o sea, esta parte de innovar, ver las nuevas tendencias y de escuchar a grandes ponentes”, afirmó.

La UANL ya prepara sus espacios para recibir a asistentes y participantes en Ciudad Universitaria, sostuvo Nasser Noriega, director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UANL.

“La explanada de la rectoría es donde vamos a tener la Feria Future Now”, explicó, “ese va a ser el epicentro de Ciudad Universitaria”.

“Y alrededor, sabemos que hay diferentes facultades, como Arquitectura, Contaduría, Ingeniería, donde se van a utilizar los espacios, los auditorios, para llevar a cabo muchas de las magistrales, paneles, talleres”.

Esta edición, incMTY reafirma su papel como una plataforma clave para impulsar la creatividad, el emprendimiento y la competitividad de Nuevo León, fortaleciendo su liderazgo como el principal hub de innovación del país.

FORMALIZAN CONVENIO “IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO” PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DEL ESTADO

La Secretaría de Economía firmó un convenio con el Tecnológico de Monterrey para integrarse en la dinámica del Distrito de Innovación.

Este modelo también es compartido con Monterrey Digital Hub y AngelHub.

Durante el evento, la secretaria de Economía, Betsabé Rocha Nieto, señaló que el carácter estratégico del convenio es impulsar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo tecnológico del estado.

“Con este convenio nos integramos como Aliado Ancla en Expedition FEMSA, acercando nuestra labor a estudiantes, emprendedores y empresas de base tecnológica", indicó.

El vicepresidente regional del Tec de Monterrey, Mario Adrián Flores, enfatizó el impacto que tendrá esta alianza en la competitividad del entorno de innovación.

“Esta alianza nos permitirá intercambiar conocimiento y tecnología directamente entre las empresas y startups, generando un impacto real en el ecosistema", agregó.

A la firma de convenio asistieron Édgar Muñiz, director del Distrito de Innovación; Jessica Fonseca, directora del Hub de Innovación y Emprendimiento; y Blanca Flores, directora del edificio Expedition FEMSA.

Así como Carlos Serna, subsecretario de Desarrollo Económico; y Cristóbal Cárdenas, director de Desarrollo Tecnológico.