Prometió AMLO no endeudar a Mexico y elevó la deuda como nunca en la historia: Cada mexicano debe 137 mil pesos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 15:39:30

Ciudad de México, a 6 de enero de 2026.- Durante años, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno sería distinto. Prometió disciplina fiscal, austeridad republicana y, sobre todo, no endeudar al país. Esa promesa fue uno de los pilares discursivos de la Cuarta Transformación. Sin embargo, al revisar las cifras oficiales, el resultado es contundente: México terminó más endeudado que nunca.

Al inicio del sexenio de AMLO, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público rondaba los 10.4 billones de pesos. Al cierre de su administración, la deuda superó los 17 billones, un incremento cercano a 7 billones de pesos. No se trata de un ajuste marginal ni de un efecto técnico: es el mayor aumento de deuda registrado en un solo sexenio.

La deuda sí creció, aunque el discurso insistiera en lo contrario

Mientras el gobierno insistía en que no se estaba endeudando al país —argumentando tecnicismos como la deuda en proporción al PIB o la estabilidad macroeconómica—, la realidad cotidiana era otra. La deuda por habitante prácticamente se duplicó en la última década. Cada mexicano pasó de cargar con alrededor de 68 mil pesos de deuda pública a más de 137 mil pesos, una cifra que desmiente la narrativa oficial de responsabilidad fiscal.

La promesa presidencial no fue ambigua. “No vamos a endeudar al país”, repitió López Obrador desde campaña y ya como presidente. No habló de “endeudar menos”, ni de “endeudar responsablemente”, ni de “endeudar sólo en emergencias”. Habló de no endeudar. Y los números muestran que esa promesa no se cumplió.

La 4T endeudó más que los gobiernos que criticó

La contradicción se vuelve más evidente al comparar sexenios. Enrique Peña Nieto, uno de los principales blancos del discurso moral de la 4T, incrementó la deuda pública en aproximadamente 4.6 billones de pesos. López Obrador, quien prometió romper con esa práctica, la elevó en casi 7 billones. En términos absolutos, la 4T endeudó más que el régimen que decía combatir.

Esta realidad desmonta uno de los ejes centrales del relato oficial: que el endeudamiento era un vicio del pasado y que la Cuarta Transformación había puesto fin a esa lógica. Lo que ocurrió fue lo contrario: la deuda creció como nunca, pero envuelta en un discurso de negación.

Una herencia pesada para el siguiente sexenio

El problema no es sólo contable. El aumento descomunal de la deuda implica mayores pagos de intereses, menos margen presupuestal y una presión constante sobre las finanzas públicas. Claudia Sheinbaum inicia su gobierno con una deuda en niveles históricos y con compromisos que limitarán su capacidad de maniobra, aun si decide seguir la misma línea política.

La factura ya no es política, es generacional. La 4T no evitó la deuda; la normalizó mientras aseguraba que no existía.

Conclusión: la promesa que no sobrevivió a los números

La Cuarta Transformación se presentó como el gobierno que pondría fin al endeudamiento irresponsable. Hoy, los datos oficiales cuentan otra historia: más deuda, más carga por habitante y menos espacio fiscal para el futuro.

El de AMLO no fue el gobierno que no endeudó a México. Fue el gobierno que más endeudó… mientras decía exactamente lo contrario.