Programa de vivienda del Gobierno de México prevé beneficiar a 8 millones de familias con construcción y regularización

Ciudad de México, 14 de enero de 2026.- El gobierno federal estima que cerca de 8 millones de familias se beneficiarán con el programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, la regularización de predios, apoyos para mejoramiento de casas y la reestructuración de créditos considerados impagables.

De acuerdo con lo informado, en 2025 se formalizó la construcción de casi 400 mil viviendas, mientras que para 2026 se prevé una cifra similar, enfocada en familias con ingresos de uno a dos salarios mínimos. El plan también incluye esquemas de renta, especialmente dirigidos a jóvenes.

Autoridades del sector detallaron que durante 2025 se entregaron más de 420 mil apoyos de mejoramiento y se avanzó en la regularización de predios y cancelación de hipotecas, beneficiando a cientos de miles de personas con certeza jurídica. Además, se reportó la reestructuración de más de 4.8 millones de créditos, mediante quitas, reducción de saldos y ajustes en tasas.

Para 2026, la meta es alcanzar 400 mil nuevas viviendas, lo que representaría la mitad del objetivo sexenal. Actualmente, se cuenta con una reserva territorial suficiente para más de 900 mil viviendas y miles de predios en proceso de regularización.

Instituciones como Conavi, Fovissste e Infonavit reportaron avances en construcción, asignación de viviendas y colocación de créditos, así como la entrega de miles de casas en distintas entidades del país. El programa busca ampliar el acceso a vivienda formal y reducir el rezago habitacional, principalmente entre la población de menores ingresos.