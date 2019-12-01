Profepa investiga fallecimiento de delfín Moana en el Delfinario Sonora

Guaymas, Sonora, 6 de octubre de 2026.- La muerte de Moana, una delfín nariz de botella de aproximadamente ocho años de edad, ocurrida en el Delfinario Sonora, es investigada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que realizó una visita de verificación al recinto para conocer las condiciones en las que murió el ejemplar.

De acuerdo con los primeros reportes, Moana murió el jueves 1 de octubre alrededor de las 8:40 horas. La delfín, hija de los ejemplares Mauricio y Tana, permanecía en el centro de conservación ubicado en el municipio de Guaymas.

Profepa informó que realizó una inspección los días 5 y 6 de octubre y solicitó documentación relacionada con el ejemplar. Entre la información requerida se encuentran los resultados de la necropsia, estudios de laboratorio y las bitácoras de alimentación, comportamiento, atención veterinaria y calidad del agua correspondientes a los últimos 135 días, con el objetivo de determinar la causa de muerte.

La dependencia señaló que dará a conocer los resultados de la investigación una vez que cuente con la información necesaria. Hasta el momento, tampoco se ha informado públicamente sobre el estado de salud de los demás delfines que permanecen en el recinto.

Por su parte, el Delfinario Sonora informó un día después de la muerte de Moana que permanecería cerrado durante el fin de semana debido a trabajos de mantenimiento y adecuación de sus instalaciones.

Organizaciones agrupadas en la Coalición Animalista del Estado de Sonora también solicitaron esclarecer el caso y señalaron que, según sus registros, otros ocho delfines, Gabriel, Gabuto, Lewis, Chirris, Ninfa, Europa, Ariadna y Rishio, han muerto desde la apertura del recinto en 2006. Las agrupaciones afirmaron que ya presentaron denuncias ante Profepa y la Fiscalía General de la República para que se investiguen los fallecimientos y se determinen posibles responsabilidades.

El Delfinario Sonora fue inaugurado el 11 de octubre de 2006 con el propósito de ofrecer terapias asistidas con delfines a niñas y niños con discapacidad, además de realizar actividades educativas e interacciones con los ejemplares para el público.