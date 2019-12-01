Productores de maíz al límite; exigen rescate al campo sinaloense

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:14:43

Culiacán, Sinaloa, 21 de enero del 2026.- La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa reconoció que el gobernador Rubén Rocha Moya haya colocado como prioridad la atención al precio del maíz y que se realicen gestiones ante el gobierno federal con motivo de la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero advirtió que el campo sinaloense enfrenta una crisis que ya no admite más diagnósticos ni discursos.

Así lo expresó el secretario general de la organización, Agustín Espinoza Lagunas, al señalar que la realidad productiva es contundente y que miles de productores se encuentran sembrando con pérdidas o abandonando la actividad agrícola.

“Reconocemos que el gobierno del estado, encabezado por Rubén Rocha Moya, haya puesto como agenda prioritaria la atención al precio del maíz, pero el campo sinaloense ya no aguanta más discursos. Los precios internacionales no cubren los costos de producción y hoy miles de productores están sembrando con pérdidas, endeudándose o dejando el campo”, afirmó.

Espinoza Lagunas sostuvo que la sobreoferta mundial y los esquemas de libre comercio no pueden seguir utilizándose como justificación para dejar solos a los productores, al considerar que estas condiciones afectan directamente la soberanía alimentaria del país.

“Sinaloa no puede seguir pagando los costos de un mercado internacional que no reconoce la realidad productiva local. Las acciones deben garantizar la soberanía alimentaria y proteger al productor, no sólo al mercado”, subrayó.

Desde la COUC, añadió, se exige un apoyo extraordinario inmediato que compense la diferencia entre el precio internacional y el costo real de producción, así como certidumbre en los esquemas de comercialización una vez concluidas las cosechas.

“Exigimos políticas públicas que protejan al productor. A la federación le decimos con respeto, pero con firmeza: sin rentabilidad no hay campo y sin campo no hay alimentos”, puntualizó.

El dirigente campesino confió en que la próxima visita presidencial a Sinaloa no sea únicamente de carácter protocolario, sino que se traduzca en decisiones concretas, recursos suficientes y soluciones de fondo para las próximas cosechas de maíz y para todo el sector agrícola del estado.