Productores agrícolas se reunirán con el gobierno federal; amagan con nuevos bloqueos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:17:46

Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- Productores agrícolas se reunirán de nueva cuenta con el gobierno federal, para tratar las diversas problemáticas en el sector y evitar nuevos bloqueos carreteros en las próximas horas.

Se dio a conocer que, entre los principales puntos en la agenda se encuentra la recién aprobada reforma a la Ley de Aguas Nacionales, además de precios que ellos consideren justos a sus productos.

“Se esperan resultados definitivos sobre el gran problema que enfrenta nuestro campo, y no podemos bajar la guardia. El futuro de nuestras cosechas, nuestras familias y nuestra tierra está en juego”, apuntaron los productores.

Cabe señalar que los agricultores indicaron que, de no llegar a un acuerdo con las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Gobernación (Segob), podrían recurrir a una nueva jornada de bloqueos carreteros, como las realizadas en noviembre pasado.

“Si no sale nada positivo en cuanto a nuestras propuestas, volveremos a tomar las carreteras, las aduanas y esta vez, se tiene la pretensión de también cerrar los puertos marítimos”, indicaron los representantes de los inconformes.