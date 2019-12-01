Productores agrícolas se reunirán con el gobierno federal; amagan con nuevos bloqueos

Productores agrícolas se reunirán con el gobierno federal; amagan con nuevos bloqueos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 10:17:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- Productores agrícolas se reunirán de nueva cuenta con el gobierno federal, para tratar las diversas problemáticas en el sector y evitar nuevos bloqueos carreteros en las próximas horas.

Se dio a conocer que, entre los principales puntos en la agenda se encuentra la recién aprobada reforma a la Ley de Aguas Nacionales, además de precios que ellos consideren justos a sus productos.

“Se esperan resultados definitivos sobre el gran problema que enfrenta nuestro campo, y no podemos bajar la guardia. El futuro de nuestras cosechas, nuestras familias y nuestra tierra está en juego”, apuntaron los productores.

Cabe señalar que los agricultores indicaron que, de no llegar a un acuerdo con  las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Gobernación (Segob), podrían recurrir a una nueva jornada de bloqueos carreteros, como las realizadas en noviembre pasado.

“Si no sale nada positivo en cuanto a nuestras propuestas, volveremos a tomar las carreteras, las aduanas y esta vez, se tiene la pretensión de también cerrar los puertos marítimos”, indicaron los representantes de los inconformes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Saldo de dos lesionados deja accidente en la autopista 57 México-Querétaro
Muere en un hospital motociclista que sufrió accidente en Zamora, Michoacán
Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán
Decomisan armas y más de 7 mil litros de sustancias químicas en Sinaloa
Más información de la categoria
“Está mal que se llegue a esos espectáculos”: Claudia Sheinbaum sobre jalones de greñas en el Congreso de la CDMX
Mi intención es que Grecia Quiroz sea la candidata del Movimiento del Sombrero a la gubernatura de Michoacán: Carlos Tafolla
Trump clasifica al fentanilo como un "arma de destrucción masiva"
Ultiman a tiros a joven en Zamora, Michoacán
Comentarios