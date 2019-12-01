Proceso electoral interno de 2027 en Morena es asunto del partido, señala Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 13:21:22
Ciudad de México, a 5 de marzo 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que el proceso electoral interno de Morena para 2027 es un tema que le corresponde resolver al partido.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo federal comentó que su única opinión al respecto es que la mejor manera de promoverse es el método de “casa por casa”.

“Mi única orientación es, la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa, ni los grandes espectaculares ni… Es el casa por casa (…) No se necesita más que eso, el casa por casa”, argumentó la mandataria mexicana.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre el Consejo Nacional del partido guinda que se celebrará el próximo 7 de marzo en la Ciudad de México.

En dicho evento se prevé que el instituto político oficialista presente las reglas para contender internamente por una candidatura a un puesto de elección popular durante los comicios del próximo 2027.

